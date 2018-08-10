Скандал в Британии: форму сборной Англии за 160 фунтов шили бедняки Бангладеш за 1,68 фунта в день

Лондон, 10 августа. Крупный скандал разразился в Великобритании после того, как оказалось, что спортивная форма английской сборной стоимостью 160 фунтов стерлингов (13,6 тыс. рублей) была сшита в Бангладеш по дешевке.

Издание The Telegraph сообщает, что рабочим фабрики, на которой была сшита самая дорогая в истории английского спорта форма, платили по 1,68 фунтов в день (143 рубля). Это вызвало озабоченность в спортивных кругах Великобритании, поскольку встал вопрос: проверила ли Футбольная ассоциация Англии, где и как производилась одежда.

Британский депутат-консерватор Саймон Харт, который входит в комитет по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту, призвал ассоциацию провести расследование.

«Футбольная ассоциация обязана изучить условия заключения этой сделки, чтобы удовлетворить себя, игроков и фанатов, ради которых это все затевалось. Это в интересах жителей Бангладеш, которые делали этот продукт», — отметил он.

Напомним, что сборная Англии проиграла Бельгии в борьбе за третье место чемпионата мира по футболу. Счет встречи составил 2:0 в пользу бельгийцев.