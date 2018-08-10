ОБСЕ не обнаружила 41 единицу техники ВСУ в местах хранения в Донбассе

Луганск, 10 августа. Наблюдатели миссии ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировали в местах хранения отсутствие 41 единицы военной техники ВСУ, сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Украинская военная техника, которая должна быть отведена от линии фронта, отсутствует в местах хранения. ОБСЕ регулярно выявляет нарушения со стороны Киева. По данным миссии, отсутствует 11 реактивных систем залпового огня «Град», восемь гаубиц «Мста-Б», шесть «Акаций», две гаубицы Д-30, четыре миномета М120, десять танков Т-64, Т-72.

Филипоненко добавил, что военная техника находится вблизи линии соприкосновения в Донбассе. ВСУ готовы применить его против мирного населения. Как сообщает разведка ЛНР, украинские силовики наращивают военный потенциал. ВСУ планируют отправить в Донбасс 125 единиц тяжелого вооружения. В мотопехотную и механизированную бригады ВСУ поступят 40 ПТРК «Скиф» и ПЗРК «Игла».