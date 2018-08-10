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Скульптор Николай Никогосян скончался на 100-м году жизни в Москве
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    Скульптор Николай Никогосян скончался на 100-м году жизни в Москве

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    Скульптор Николай Никогосян скончался на 100-м году жизни в Москве

    Москва, 10 августа. В Москве на 100-м году жизни скончался скульптор, Народный художник СССР Николай Никогосян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российской академии художеств.

    В РАХ отметили, что Николай Багратович был академиком Российской академии художеств, лауреатом Государственной премии СССР, крупнейшим мастером отечественной скульптуры. Заслуженное признание в России и за рубежом ему принес многолетний опыт работы в станковой, мемориальной и монументальной скульптуре.

    В пресс-службе добавили, что в настоящее время уточняется информация о месте и времени похорон.

    Среди наиболее известных работ Никогосяна — скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве, монументальные скульптурные образы, включенные в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве. Мастер создал скульптурные надгробия поэту Самуилу Маршаку, композитору Вано Мурадели, кинорежиссеру Всеволоду Пудовкину.

    Автор: Тимур Румянцев
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