Скульптор Николай Никогосян скончался на 100-м году жизни в Москве

Москва, 10 августа. В Москве на 100-м году жизни скончался скульптор, Народный художник СССР Николай Никогосян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российской академии художеств.

В РАХ отметили, что Николай Багратович был академиком Российской академии художеств, лауреатом Государственной премии СССР, крупнейшим мастером отечественной скульптуры. Заслуженное признание в России и за рубежом ему принес многолетний опыт работы в станковой, мемориальной и монументальной скульптуре.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время уточняется информация о месте и времени похорон.

Среди наиболее известных работ Никогосяна — скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве, монументальные скульптурные образы, включенные в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве. Мастер создал скульптурные надгробия поэту Самуилу Маршаку, композитору Вано Мурадели, кинорежиссеру Всеволоду Пудовкину.