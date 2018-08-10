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Фильтры Snapchat признаны опасными для пользователей
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    Фильтры Snapchat признаны опасными для пользователей

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    Фильтры Snapchat признаны опасными для пользователей

    Москва, 10 августа. Ученые установили, что использование мессенджера Snapchat может вызвать психическое расстройство, сообщается в профессиональном издании для пластических хирургов JAMA Facial Plastic Surgery.

    Ученые обратили внимание, что молодые американки все чаще обращаются к пластическим хирургам с просьбой сделать их лица такими же, как в Snapchat. Дело в том, что в мессенджере есть набор фильтров для обработки фотографий. Эти фильтры позволяют делать лица людей совсем другими — удлиняют ресницы, улучшают овал лица, разглаживают кожу.

    Любители фильтров Snapchat привыкают видеть себя в другом образе и уже не могут свыкнуться со своим реальным лицом.

    «Тревожная тенденция, потому что эти отфильтрованные селфи часто представляют недостижимую внешность, размывая грань между реальностью и фантазией для этих пациентов», — заявили врачи.

    По мнению ученых, увлечение фильтрами Snapchat может вызвать дисморфофобия — психическое расстройство, при котором человек слишком критично относится к своей внешности.

    Автор: Дарья Смолина
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