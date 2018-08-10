Кремль опубликовал основные положения Конвенции по Каспию

Москва, 10 августа. Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, которую подпишут лидеры пяти прикаспийских стран на саммите в Актау, предполагает ряд положений касаемо площади водной поверхности и недопущения вооруженных сил внерегиональных держав. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

По данным ведомства, Конвенция предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании сторон. Однако недра и дно Каспия государства поделят на участки по договоренности в соответствии с международным правом.

«Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам», — говорится в сообщении.

Конвенция также зафиксирует положение о недопущении присутствия в Каспийском море вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно документу, определяются пять прикаспийских государств, которые будут ответственны за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе подготовки к саммиту «каспийской пятерки» с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил важность финализации работы по урегулированию правового статуса Каспийского моря. Министерство иностранных дел РФ сообщало, что на саммите в Актау предполагается подписание документа, согласно которому Каспий получит особый статус и не будет отнесен ни к морям, ни к океанам.