Экс-полузащитник ЦСКА Еременко перешел в московский «Спартак»

Москва, 10 августа. 31-летний футболист Роман Еременко стал игроком «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В клубе не раскрывают подробности сделки с игроком. Стало известно, что футболист будет выступать под 26 номером. Еременко отметил, что находится в отличной физической форме.

«Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции», — заявил футболист в беседе с журналистами Sports.ru.

Напомним, что Роман Еременко был дисквалифицирован с октября 2016 года, после того как в его допинг-пробе нашли следы кокаина.