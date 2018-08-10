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Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Еременко перешел в московский «Спартак»
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Еременко перешел в московский «Спартак»
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    Экс-полузащитник ЦСКА Еременко перешел в московский «Спартак»

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    Экс-полузащитник ЦСКА Еременко перешел в московский «Спартак»

    Москва, 10 августа. 31-летний футболист Роман Еременко стал игроком «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

    В клубе не раскрывают подробности сделки с игроком. Стало известно, что футболист будет выступать под 26 номером. Еременко отметил, что находится в отличной физической форме.

    «Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции», — заявил футболист в беседе с журналистами Sports.ru.

    Напомним, что Роман Еременко был дисквалифицирован с октября 2016 года, после того как в его допинг-пробе нашли следы кокаина.

    Автор: Денис Коробейников
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