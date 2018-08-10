Замглавы Оренбурга арестован по обвинению в получении взятки в 2 млн рублей

Москва, 10 августа. Суд принял решение арестовать заместителя мэра Оренбурга Геннадия Борисова по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете России.

Замглавы Оренбурга задержали с поличным, когда он получал деньги от генерального директора строительной компании за покровительство и помощь в реализации объектов недвижимости.

«По ходатайству следствия суд арестовал заместителя главы города Оренбурга Геннадия Борисова, обвиняемого в получении взятки в два миллиона рублей», — констатировали в Следственном комитете РФ.

По версии следователей, Борисов систематически мог вымогать деньги у строительных компаний за разрешения на строительство объектов, а также за общее покровительство в этой сфере. Кроме того, по некоторым данным, число фигурантов в этом деле может увеличиться.