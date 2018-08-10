«Греция стала большим фейком»: в Госдуме прокомментировали резкую реакцию на ответ России

Министерство иностранных дел Греции назвало необоснованным ответ Москвы на высылку российских дипломатов и вновь обвинило Россию во вмешательстве во внутренние дела. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Афины заявляют, что Греция как суверенное государство с долгой историей требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной. «В этом контексте она выступает за дружескую политику сосуществования с Россией. Большой страной с сильным присутствием в европейских делах», — говорится в заявлении.

«Решение МИД России не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, основанные на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских чиновников и граждан в стране. Напротив, решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано», — утверждает греческий МИД.

Большое разочарование

Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал ФАН заявление греческого министерства иностранных дел.

«К величайшему сожалению, Греция во времена Алексиса Ципраса (действующий премьер-министр Греции. — Прим. ФАН) и партии «Сириза» стала большим фейком и разочарованием для многих греков. Хочется вспомнить, что изначально, когда были выборы, то голосовали за независимый курс Греции от указаний каких-либо великих империй — Соединенных Штатов и Европейского союза. И так получилось, что чем помпезнее были речи у Ципраса, тем более жалким он сейчас выглядит. Потому, что после победы на выборах он практически моментально отказался от выбранного курса. И сегодня он является абсолютно зависимым от Евросоюза и США политиком», — пояснил Виталий Милонов.

По словам депутата, Российская Федерация выступает за то, чтобы Греция была сильным и независимым государством, действовала исключительно в интересах собственного народа и руководствовалась международным правом.