Снабдить Крым водой помогут ученые, инженеры, военные и энергетики

Проблему дефицита воды в Крыму и Севастополе будут решать на материке: премьер Дмитрий Медведев по итогам совещания о социально-экономическом развитии полуострова поручил создать рабочую группу из сотрудников Минобороны, Росатома, РАН и представителей субъектов России. В Министерстве ЖКХ Крыма Федеральному агентству новостей рассказали, что рабочей группе стоит обратить внимание в первую очередь на то, как обеспечивается водой Крымский полуостров летом 2018 года.

Напомним, шлюзы из Днепра в Северо-Крымский канал закрылись, когда Крым стал российским, и на первый взгляд это грозило катастрофой — с Украины шло 85% объема воды для полива. В кратчайшие сроки Россия разведала и освоила на полуострове три водозабора — Нежинское, Григорьевское и Просторненское.

В том месте, где река Биюк-Карасу проходит под Северо-Крымским каналом, был сделан перебрасывающий дюкер — так удалось перенаправить воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ естественного налива. Налив водохранилищ и быстрый переброс воды позволил быстро подать воду в Восточный Крым, у которого почти нет собственных источников пресной воды. От месторождений построили водоводы, которые сейчас сводятся в единую насосную станцию, и по программе ФЦП должны дойти до Феодосии к 2020 году.

Как сообщили ФАН в министерстве ЖКХ Республики Крым, в самых засушливых городах полуострова — Керчи, Феодосии, Судаке — на сегодняшний день водоснабжение ведется круглосуточно.

«В части Судака существует режимная подача воды в соответствии с графиками, согласованными администрацией города; в Феодосии на случай ухудшения ситуации с водоснабжением по техническим причинам разработаны графики подачи воды; в Керчи временно снижается давление воды в водопроводной сети в ночное время суток», — рассказали собеседники ФАН в министерстве.

Питьевой водой Крым обеспечен в достатке, но для сельского хозяйства и промышленности воды на полуострове по-прежнему недостаточно. Через Северо-Крымский канал приходил 1 млрд 200 млн кубов днепровской воды в год, без нее Северный Крым в буквальном смысле высох — остановились предприятия, агрономы перешли на другие сельскохозяйственные культуры. В эти годы Крым создает единую схему водоснабжения и водоотведения, пробует использовать очищенные сточные воды на промышленные нужды и сельское хозяйство.

Уникальное для Крыма современное очистное сооружение в поселении Гвардейское уже направляет очищенные стоки на техническое водоснабжение производственных предприятий по соседству. Как уточнили ФАН в министерстве ЖКХ, во второй половине 2018 года появятся результаты экспертиз, и можно будет решить, возможно ли использовать эту же воду для мелиорации. Вода на современные очистные сооружения сбрасывается такого качества, что, по мнению технических специалистов, в ней можно разводить рыбу для питания: в водоемах за счет фитопланктона, растений и рыб она проходит обратный цикл и вновь превращается в природную.

Добавим, что Россия также взяла ответственность за артезианские скважины в засушливом Красноперекопском районе Северного Крыма. Воду для питья в села здесь еще со времен СССР поднимали насосами с глубины 80 метров из артезианских скважин, заложенных в 1960 годы. Когда после присоединения Крыма к России ГУП РК «Вода Крыма» обследовало артезианские скважины в этом районе, выяснилось, что сети и насосы — главное оборудование станций — уже изношены на 100%. В республиканскую адресную инвестиционную программу на 2016-2017 годы попали 38 из 42 скважин Красноперекопского района, которые пришлось полностью реконструировать.

Ситуация с водоснабжением в Крыму усложняется еще и капризами природы — в последние несколько лет на полуострове стоят малоснежные зимы, засушливые осень и весна. В этом году дождей почти не было, и урожай ожидается меньший, чем в прошлом году.

Эту зависимость, считают в правительстве, нужно снижать. В Министерстве ЖКХ республики ФАН рассказали, каким видят возможное решение в самом Крыму.

«Существует проблема нерационального использования имеющихся запасов пресной воды на полуострове, ее можно решить путем применения комплекса мер организационного и технического характера, в том числе запрета использования питьевой воды на полив земель сельхозназначения, приусадебных, садово-огородных и дачных участков с одновременным установлением административной ответственности за нарушение такого запрета», — объясняют в министерстве.

Комплекс мер, который хотели бы внедрить в Крыму, выглядит, с точки зрения крымчан, так: ужесточение контроля за использованием природных вод, охрана водных источников, запрет на выпас скота в горно-лесной части полуострова и озеленение горных склонов и берегов рек, изменение структуры товарного производства в сельском хозяйстве — переход на богарное земледелие, массовое внедрение засухоустойчивых культур, развитие эфиромасличного производства, массовое использование капельного орошения, а также очищенных сточных вод на полив.

Добавим сюда также регулирование стока рек, ремонт гидротехнических и берегоукрепительных сооружений, строительство накопительных водохранилищ. Само министерство ЖКХ Крыма свою роль в этом процессе видит в проведении капитальных ремонтов и реконструкций существующих систем водоснабжения и водоотведения, строительстве новых объектов, внедрении опреснительных установок, повсеместной установке счетчиков и обустройстве санитарных зон.

Свои предложения крымчане смогут обсудить вместе с рабочей группой, созданной в правительстве России. Она должна будет поделиться результатами своих исследований и работы до 10 сентября текущего года.