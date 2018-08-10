Путин и Эрдоган обсудили экономические и торговые отношения между РФ и Турцией

Анкара, 10 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались торговые и экономические отношения между двумя государствами.

Как рассказали журналистам в администрации президента Турции, Путин и Эрдоган положительно оценили сотрудничество в сферах оборонной промышленности и энергетики, обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, отметив, что они развиваются в положительном ключе.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в Сирийской Арабской Республике в свете реализации астанинских соглашений, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, во время которых глава российского государства указал на важность продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирии и возвращению беженцев.