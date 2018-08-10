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Путин и Эрдоган обсудили экономические и торговые отношения между РФ и Турцией
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    Путин и Эрдоган обсудили экономические и торговые отношения между РФ и Турцией

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    Путин и Эрдоган обсудили экономические и торговые отношения между РФ и Турцией

    Анкара, 10 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались торговые и экономические отношения между двумя государствами.

    Как рассказали журналистам в администрации президента Турции, Путин и Эрдоган положительно оценили сотрудничество в сферах оборонной промышленности и энергетики, обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, отметив, что они развиваются в положительном ключе.

    Кроме того, лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в Сирийской Арабской Республике в свете реализации астанинских соглашений, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, во время которых глава российского государства указал на важность продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирии и возвращению беженцев.

    Автор: Тимур Румянцев
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