В очередь, Америка: европейский рынок «голубого топлива» выбирает «Газпром»

Европейская комиссия опубликовала отчет об импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС. Оказалось, что с января 2016 года общий объем импортированного из США СПГ составил всего 2,8 млрд куб. м, а в первые месяцы 2018 года американский импорт и вовсе был прекращен.

По мнению экспертов Еврокомиссии, американский газ еще может помочь в диверсификации газового импорта ЕС, однако не в состоянии занять весомого места в общем балансе потребления природного газа в Старом Свете. Кто же побеждает в этой ситуации? Разумеется, российский «Газпром».

В Европе заканчивается газ

Отчет о состоянии дел с импортом американского СПГ в ЕС был опубликован в качестве аналитического приложения к недавно прошедшей встрече на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Одним из главных вопросов, которые были подняты на встрече, стала инициатива американской стороны, связанная с наращиванием импорта ее СПГ в страны ЕС. Такое предложение увязывалось американцами не только с внешнеэкономическими интересами Вашингтона, но и с энергетической политикой Евросоюза, направленной на максимальную диверсификацию источников поставок природного газа, включая снижение европейской зависимости от российского газа, который США считают «экономическим оружием Кремля» во взаимоотношениях с ЕС.

Однако подход Евросоюза по итогам встречи оказался гораздо более прагматичным, нежели пустые слова о «евроатлантической солидарности». Как заявил по итогам встречи Юнкер, ЕС готов содействовать увеличению импорта сжиженного природного газа из США, но лишь на определенных условиях.

«Растущий экспорт СПГ может играть возрастающую и стратегическую роль в поставках газа в ЕС, но только в том случае, если он будет конкурентоспособным по цене, — подчеркнул Юнкер. — При этом США должны сделать свои шаги по устранению существующих ограничений на экспорт СПГ. Обеим сторонам необходимо проделать немалый объем работы».

При этом уже понятно, что на собственных ресурсах Евросоюзу никак не свести газовый баланс: добыча природного газа в странах ЕС, в первую очередь в Великобритании и Нидерландах, вступила в стадию неостановимого падения, а внутреннее потребление «голубого топлива» постоянно растет.

В этой связи комиссар ЕС по вопросам климата и энергетики Мигеля Ариаса Каньете был вынужден признать, что диверсификация является важным элементом обеспечения безопасности поставок газа в Европу.

«Надо приветствовать увеличение импорта СПГ из США, — отметил он в своем комментарии по итогам встречи Юнкера и Трампа. — Переговоры с Вашингтоном прошли в то время, когда добыча природного газа в странах ЕС сокращается даже быстрее, чем предполагалось. Другой фактор роста потребности в газе — это ускоренный поэтапный отказ от использования угольных электростанций в ЕС».

Спасет ли США газовый рынок Евросоюза?

Авторы европейского отчета, тем не менее, настроены скептически в отношении «спасительного круга» в виде американского СПГ, который якобы призван решить проблемы энергетического баланса и диверсификации импорта газа в ЕС.

По словам исследователей, в настоящее время американский природный газ занимает весьма скромное место в европейском энергобалансе. За 27 месяцев его присутствия на рынке ЕС (транспортировка американского СПГ в Старый Свет началась в январе 2016 года, а отчет завершается мартом 2018 года) общий объем поставок составил лишь 2,8 млрд куб. м. Более того, в конце 2017 года импорт СПГ из США резко упал, а в 2018 году и вовсе прекратился.

Для сравнения, в прошлом году общее потребление «голубого топлива» в странах ЕС равнялось 491 млрд куб. м, из которых собственное производство стран ЕС составляло 128 млрд кубометров, а оставшиеся 363 млрд кубометров закрывались импортом из различных стран вне Евросоюза.

При этом в балансе импорта в 2017 году двумя главными поставщиками природного газа в ЕС оставались Россия и Норвегия, на долю которых приходилось, соответственно, 43% и 35% от общего объема поставок. В совокупности это дает 78% от импорта и свыше 58% от общего потребления «голубого топлива» Евросоюзом.

Поставки же сжиженного природного газа из США, как можно посчитать, составляли не более 0,4% от европейского импорта газа, да и те наблюдались исключительно в пиковый период конца 2016 — начала 2017 годов.

Для сравнения: третьим по величине поставщиком природного газа в страны Евросоюза после России и Норвегии выступает Алжир. На долю североафриканского государства в 2016—2017 годах приходилось от 12 до 15% импорта газа в страны ЕС — в тридцать раз больше, чем столь разрекламированные поставки из США. Как можно видеть, реальность имеет совсем другой вид, нежели экспортные мечты администрации Трампа.

Конечно, Евросоюз формально будет выполнять требования Вашингтона. В частности, по итогам встречи объявлено, что Еврокомиссия профинансирует строительство в ЕС приемных терминалов для разгрузки СПГ — речь идет о поддержке 14 проектов на общую сумму 638 млн евро. Кроме того, для устойчивости европейской газовой инфраструктуры в стратегии ЕС прописано создание или выкуп мощностей по хранению природного газа объемом не менее 150 млрд кубов.

Однако заявленная мощность строящихся терминалов выглядит сущим издевательством: в указанном отчете говорится, что общая пропускная способность всех новых европейских терминалов СПГ составит… 15 млрд кубометров в год! Достаточно напомнить, что мощность российского газопровода «Северный поток — 2» составляет 55 млрд куб. м в год — и по нему будет идти исключительно российский газ.

В случае же терминалов надо понимать, что работать они будут на прием СПГ вовсе не только из США, но и из любых других стран. Как прямо сказано в тексте отчета, американский газ возможен к переработке на данных терминалах при условии благоприятных рыночных условий и конкурентной цены. Словом, в очередь, Америка, — сразу за Алжиром. И не забудь про скидку в цене!

Пиковый интерес Америки

Конечно, такой ответ европейцев на американские запросы смахивает на издевку: администрация Дональда Трампа одной из своих задач как раз ставила максимальное увеличение экспорта СПГ из США. Под эти цели в ближайшие годы мощность погрузочных терминалов в самих Соединенных Штатах должна быть увеличена с нынешних 28 млрд до 80 млрд кубометров в год. Скорее всего, данные терминалы даже будут построены — многие из них получили все согласования, и строительные работы уже начались.

Но увы, со сбытом «дешевого» американского газа по миру возникли нешуточные трудности. При этом именно политика администрации Трампа если не вызвала их, то явно усугубила.

В частности, неумело начатая Вашингтоном торговая война с Китаем привела к тому, что Пекин объявил о введении 25% пошлины на импорт американского СПГ в Поднебесную. Учитывая тот факт, что КНР сегодня является крупнейшим потребителем СПГ из США, эта угроза выглядит серьезно и практически закрывает доступ американского газа на емкий и привлекательный китайский рынок.

В качестве предупредительной меры в последние два месяца Китай резко сократил закупки американского СПГ на спотовом рынке — долю США спокойно заняли поставки из Катара, Австралии и… России. Стоит отметить, что российский СПГ — отнюдь не самый дешевый на рынке, но тут уже большее значение играет не финансовый фактор, как в случае ЕС, а политические предпочтения.

В отличие от ЕС, который формально поддержал Америку, но фактически выхолостил саму идею роста импорта американского СПГ на рынок Евросоюза, КНР действует прямо. В конце концов, у китайцев уже не осталось иллюзий — с ними торговая война идет в «полный рост», а на войне как на войне.

В целом, отчет Еврокомиссии говорит о том, что газовую войну за рынок Евросоюза «Газпром» уже де-факто выиграл. Европейцы сдались без боя, достаточно было создать им «благоприятные рыночные условия» и предложить конкурентную цену на российский природный газ.