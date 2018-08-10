Береговая охрана Турции задержала приплывших на плоту россиян

Анкара, 10 августа. Турецкая береговая служба задержала двух российских путешественников, которые на плоту добрались до побережья Стамбула.

Член Русского географического общества Юрий Бурлак и его напарник Владимир Лихачев планировали доплыть на плоту из Севастополя в Анталию, преодолев две тысячи километров. Этим утром мореплаватели должны были зайти в пролив Босфор, однако из-за шторма сбились с курса.

Чтобы не нарушать территориальных вод, Бурлак по радио вызвал турецкую береговую охрану для сопровождения. Из-за языкового барьера турецкие службы неправильно поняли россиян и прислали из Стамбула спасательный катер, который повредил плот при маневрах. В итоге путешественников задержали по подозрению в незаконном пересечении границы. Бурлак уже отметил, что отказался продолжать маршрут из-за неприятного инцидента.

«Мы ездили с командиром полиции на лодку. В оставшейся части у меня исчезла аппаратура полностью. Исчезла радиостанция, бинокль морской», — цитирует его Sputnik Türkiye.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об американском путешественнике Джоне Мартине, который добрался с Аляски до Чукотке в одноместной лодке, питаясь только соком и юколой. Американца поместили в местную больницу для проведения медобследования.