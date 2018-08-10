В Киеве заявили о снижении пассажиропотока между Украиной и Россией

Киев, 10 августа. Согласно данным за шесть месяцев текущего года, пассажиропоток между Россией и Украиной снизился на 17% по сравнению с показателями прошлого года, сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» (Украинская железная дорога).

По информации компании, за полгода почти 359 тысяч пассажиров были перевезены по направлению Украина — Россия. По итогам 2017 года сообщением Россия – Украина перевзли 0,9 миллиона пассажиров.

Украинская компания получила за первую половину этого года более 177 миллионов гривен (почти 433 миллиона рублей) от курсирования поездов из Украины в Россию и обратно. Отмечается, что порядка 63 миллионов гривен (более 154 миллионов рублей) принесло направление Киев — Москва, 38 миллионов гривен (почти 93 миллиона рублей) — направление Львов — Москва.

Напомним, украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Киев рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения между Россией и Украиной. Однако такое заявление не одобрили не только за пределами страны, но и в Киеве. Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук считает, что в случае закрытия границы с РФ экономика Украины окончательно рухнет.