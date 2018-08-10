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Самолет, следовавший из Москвы в Симферополь, сел в «Платове» из-за смерти пассажирки
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    Самолет, следовавший из Москвы в Симферополь, сел в «Платове» из-за смерти пассажирки

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    Самолет, следовавший из Москвы в Симферополь, сел в «Платове» из-за смерти пассажирки

    Симферополь, 10 августа. Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону из-за смерти пассажирки на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

    Инцидент произошел в ночь пятницы, 10 августа. По данным следствия, причиной смерти 53-летней женщины стал инфаркт миокарда.

    Южное следственное управление на транспорте организовало проверку по факту гибели человека на борту воздушного судна. Специалисты осмотрели место происшествия и тело умершей пассажирки, сообщает «Свободная Пресса».

    Ранее стало известно о другом инциденте, в результате которого самолет пришлось срочно посадить в аэропорту Ростова-на-Дону. Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», летевший из Симферополя в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку из-за начавшихся у пассажирки родов.

    Автор: Екатерина Кухарева
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