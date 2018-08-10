Донбасс сегодня: Киев открывает морской фронт, ВСУ привлекают к разведке журналистов

Донбасс, 10 августа. Секретарь Совета безопасности Украины заявил о планах Москвы по наступлению на Украину с моря. В ЛНР узнали о привлечении украинских и иностранных журналистов к разведке в пользу ВСУ. Киевский блогер раскрыл истинных врагов Украины в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Киев открывает морской фронт

Во время своего визита в зону боевых действий в Донбассе секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов сделал ряд громких заявлений. Одно из них — это якобы подготовка России к наступлению на Украину с Азовского моря. Откуда у Александра Валентиновича такие сведения — не сообщается. Но мотивы подобной риторики вполне ясны.

Киевский режим создает очередную точку напряжения, чтобы с большей аргументацией клянчить помощь у своих западных партнеров. Ведь в международной повестке тема Донбасса пока отошла на второй план, если не сказать — на третий. И даже новый пакет санкций против России Америка вводит без упоминания «российской агрессии» на Украине.

Исходя из этого, Киеву необходимо постоянно напоминать о себе и создавать видимость угнетаемого «тоталитарным режимом соседа» государства, а также формировать образ «защитника всего мира от всеобъемлющей российской агрессии». Ведь сам президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что в Донбассе украинская армия защищает от России всю Европу.

С такими подходами Киев, вероятно, может рассчитывать на очередной транш МВФ, который загонит Украину в еще более глубокую долговую яму. Но действующий режим прекрасно понимает, что рассчитываться по долгам придется уже его потомкам.

ВСУ привлекают к разведке СМИ

Согласно разведданным Луганской народной республики, украинские средства массовой информации выполняют в Донбассе и другие функции. Вооруженные силы Украины привлекают СМИ к сбору информации о деятельности республиканских подразделений с использованием штатной аппаратуры журналистов.

В течение минувшей недели в зону ответственности Народной милиции ЛНР прибыли несколько съемочных групп как киевских, так и иностранных журналистов. По информации от самих корреспондентов, среди прочего они отработали задачи по фиксации нарушений со стороны ЛНР. Но нарушителями де-факто станут не луганские военные, а сами украинские солдаты и офицеры.

Новые победы ВСУ

«Хайпануть» на теме подбитого недавно санитарного автомобиля и убийстве бойцами ВСУ троих медиков в ДНР решила украинская блогер-волонтер Виктория Руденко, которую украинские СМИ называют военнослужащей. На своей странице в социальной сети Руденко сообщила, что бойцы ВСУ уничтожили еще один военный грузовик.

Отметим сразу, что источник киевских изданий даже не удосужился рассказать, где и при каких обстоятельствах была подбита техника, не говоря уже о предоставлении конкретных доказательств. Более того, не сообщается, кому принадлежит «расстрелянный грузовик». Военные республикb информацию не подтверждают.

Но самым «ярким» моментом в этом сообщении блогера является отношение к расстрелянным несколько дней назад медикам в Донецкой республике. Руденко написала: «Нечего шастать на «Уралах» по нашей земле». То есть, согласно такой логике, неважно, кто и с какими знаками отличия передвигается в зоне силовой операции. Для ВСУ — все они враги. А ведь в машине были врачи, о чем свидетельствовали и соответствующие знаки отличия...