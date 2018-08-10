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Стали известны подробности смерти россиянки на Кипре
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    Стали известны подробности смерти россиянки на Кипре

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    Стали известны подробности смерти россиянки на Кипре

    Москва, 10 августа. На Кипре в городе Пафос в одном из отелей была найдена мертвой 44-летняя россиянка. Как сообщили источники Федерального агентства новостей, об убийстве речь не идет.

    Погибшей оказалась 44-летняя Светлана М. Ее 19-летняя дочь уже вернулась в Россию.

    Россиянки отдыхали на Кипре по путевке «Библио Глобус». Погибшая была застрахована, поэтому проблем с доставкой тела в Россию не возникнет. Доставка погибшей будет организована кипрской стороной, а в России тело встретят родственники.

    На 11 августа назначено вскрытие, которое поможет установить причину смерти женщины. Если информации будет не достаточно, специалисты воспользуются гистологией: процедура займет три-четыре недели.

    Как сообщают источники ФАН, уже установлено, что в смерти россиянки ничего криминального нет — это было не убийство. Предполагается, что у нее могли быть проблемы со здоровьем, или это был несчастный случай — например, отравление.

    Напомним, тело гражданки РФ было обнаружено накануне ночью.

    Автор: Катерина Иванова
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