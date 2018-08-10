В Киеве призвали переименовать завод «Артем» ради «сверхточности» выпускаемых боеприпасов

Киев, 10 августа. Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович потребовал переименовать военный завод «Артем» в Киеве. Националист считает, что после декоммунизации завода выпускаемые снаряды станут сверхточными.

Основанный в 1982 году киевский военный завод получил имя «Артем» в честь советского революционера Федора Сергеева (Артема). Как сообщил в своем блоге Владимир Вятрович, на заводе было запущено производство крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Однако националист считает, что именно декоммунизация сделает боеприпасы сверхточными.

«Хорошая новость, но уверен снаряды были бы еще более уязвимыми для оккупантов, если бы завод-производитель пользовался другим именем, а не как милое уху оккупанта «Артем», – написал Вятрович.

Накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter об открытии производственной линии крупнокалиберных снарядов для артустановки «Гиацинт». Он добавил, что артиллерийские войска надежно защищают Украину.

В 1941 году завод «Артем» был эвакуирован в город Куйбышев, здесь производились снаряды для фронта. В 1992 году завод отпраздновал столетие со дня основания. В 2002 году руководство завода получило почетную грамоту кабинета министров Украины за вклад в развитие машиностроения.

Весной 2015 года на Украине приняли закон о декоммунизации, в рамках которого тысячи населенных пунктов, улиц и предприятий были переименованы. Эксперты считают, что украинские власти пытаются фальсифицировать историю, уничтожая советское наследие.