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Россияне увидят самый зрелищный звездопад в выходные
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    Россияне увидят самый зрелищный звездопад в выходные

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    В воскресенье россияне увидят сильный звездопад

    Нижний Новгород, 10 августа. В ближайшие выходные россияне увидят метеорный поток Персеиды, более известный как звездопад. Об этом рассказал журналистам начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

    По его словам, то явление, которое принято называть звездопадом, на самом деле является метеорным потоком. Различные кометы движутся по своим орбитам и вокруг Солнца. Во время движения они создают кометную пыль, которая сгорает в атмосфере Земли.

    Комета Свифта-Тутля порождает метеорный поток Персеиды в августе. Люди видят его из-за того, что Земля пересекает орбиту этой кометы.

    «С 11 по 14 августа можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Несколько ночей подряд будет достаточно высокая активность. Метеорные потоки наблюдаются в темное время суток, то есть с 11 часов вечера и до рассвета», — отметил  Лапин в беседе с журналистами  РИА Новости.

    Он отметил, что лучше всего его будет видно, если смотреть в сторону созвездия Персея — на северо-восток. Луна будет отсутствовать 11 августа на небе из-за новолуния, и ее свет не будет мешать наблюдать за метеорным потоком. Звездопад пройдет с 11 по 13 августа.

    Автор: Денис Коробейников
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