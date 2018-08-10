Путин и Макрон договорились вновь обсудить Сирию в сентябре

Париж, 10 августа. Французский президент Эмманюэль Макрон настроен на новые переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным в сентябре. Как указано в коммюнике Елисейского дворца, Макрон намерен вновь обсудить ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

Ранее лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили военную ситуацию и условия, которые необходимы для добровольного, достойного и надежного возвращения беженцев в Сирию.

В Елисейском дворце указали, что в предстоящие недели на уровне министров и специальных представителей будут продолжены обмены между Россией и Францией.

«Лидеры стран условились вновь переговорить по этому вопросу в начале сентября», — отмечается в сообщении.

Напомним, Путин в ходе переговоров указал Макрону на важность продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирийской Арабской Республики и возвращению беженцев.