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Путин и Макрон договорились вновь обсудить Сирию в сентябре
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    Путин и Макрон договорились вновь обсудить Сирию в сентябре

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    Путин и Макрон договорились вновь обсудить Сирию в сентябре

    Париж, 10 августа. Французский президент Эмманюэль Макрон настроен на новые переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным в сентябре. Как указано в коммюнике Елисейского дворца, Макрон намерен вновь обсудить ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

    Ранее лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили военную ситуацию и условия, которые необходимы для добровольного, достойного и надежного возвращения беженцев в Сирию.

    В Елисейском дворце указали, что в предстоящие недели на уровне министров и специальных представителей будут продолжены обмены между Россией и Францией.

    «Лидеры стран условились вновь переговорить по этому вопросу в начале сентября», — отмечается в сообщении.

    Напомним, Путин в ходе переговоров указал Макрону на важность продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирийской Арабской Республики и возвращению беженцев

    Автор: Тимур Румянцев
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