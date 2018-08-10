«Или понижать платформы, или резать двери»: власти Львова не знают, что делать с подержанными трамваями из Берлина

Львов, 10 августа. Власти украинского Львова приобрел у Берлинской муниципально-транспортной компании 30 подержанных трамваев Tatra K-T4D, которые оказались непригодными для использования на львовских маршрутах.

По данным Deutsche Welle, остановки Львова не приспособлены для приема берлинских трамваев. Двери поддержанных трамваев открываются наружу, упираясь в платформу остановки, которая находится на одной высоте с первой ступенью трамвая. Для решения данной проблемы местные власти рассматривают два варианта, или понижать платформы, или резать двери. По мнению львовских чиновников, необходимо отрезать часть двери, которая упирается в остановку, либо демонтировать бетонные платформы на трамвайных остановках.

Глава украинской общественной организации «За качественный транспорт» Святослава Товстыга, обвинил львовских чиновников в халатности. По его словам, у львовских чиновников было достаточно времени, чтобы подготовить трамваи и сопутствующую инфраструктуру, однако из-за неправильно организованного процесса ситуация обернулась очередным скандалом.