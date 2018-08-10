Меню
Весь мир
Уровень опасности в Тунисе становится красным
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Еременко перешел в московский «Спартак»
Следующая новость
Загрузка...

    Уровень опасности в Тунисе становится красным

    31

    Уровень опасности в Тунисе становится красным

    Москва, 10 августа. Предостережения МИД РФ об опасности в Тунисе после закрытия границ с Ливией полностью обоснованны, уровень опасности приближается к красному. Об этом заявил политолог Александр Асафов.

    Он напомнил, что Ливия находится в состоянии затянувшейся войны, на территории государства действуют террористы вооруженных бандформирований.

    В столь незавидной ситуации, когда важны любые экономические связи, страна закрыла границы с Тунисом из соображений безопасности ввиду участившихся случаев нападения на туристов, отметил политолог. Закрытие границ между странами спровоцировало в Тунисе топливный кризис. Экономическая ситуация вкупе с бедностью и безработицей толкает местных жителей на самые сомнительные способы заработка.

    По мнению политолога, банды Туниса в результате бедственного положения страны способны переключиться с преступлений против ливийских туристов на иностранцев из других стран.

    «В связи со всеми негативными тенденциями туристические предложения Туниса как минимум небезопасны», — отметил Асафов в разговоре с «Экономика сегодня».

    Он заключил, что лучше выбирать для поездок за границу страны с более благополучной ситуацией, где нет экстремизма и социально-политических потрясений, пусть билеты туда и будут дороже.

    «Ведь здоровье, как известно, не купишь, а жизнь – тем более», — подчеркнул Асафов. 

    Ранее российские туристки сообщили об ужаснувшем их отношении местных мужчин к европейским женщинам в североафриканском Тунисе. Нездоровое отношение мужской половины Туниса к «белым женщинам» проявляется в оскорбительных репликах и настойчивом преследовании, в то время как работа полиции оставляет желать лучшего.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.