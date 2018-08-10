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Режиссера Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище‍
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    Режиссера Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище‍

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    Режиссера Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище‍

    Москва, 10 августа. Известный театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин будет похоронен на московском Троекуровском кладбище 13 августа. Соответствующая информация приводится в сообщении, которое разместил официальный сайт Московского художественного театра имени Чехова.

    Согласно приведенным данным, гражданская панихида начнется в 11.00 в МХТ, после чего в храме Софии Премудрости Божией пройдет отпевание. 

    Брусникин будет похоронен на Троекуровском кладбище. Могила будет располагаться на Аллее актеров, недалеко от захоронений писателя Владимира Войновича и актрисы Натальи Крачковской.

    Брусникин скончался в четверг, 9 августа. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что последние два месяца он лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице. Как сообщил ФАН известный театральный деятель Борис Мездрич, Брусникин был человек, который соединил в себе культуру традиционного художественного театра и новой драмы, представленной современной театральной молодежью.

    Автор: Тимур Румянцев
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