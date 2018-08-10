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Детям Италии вернули маму и папу
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    Детям Италии вернули маму и папу

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    Детям Италии вернули маму и папу

    Москва, 10 августа. Определения «родитель 1» и «родитель 2» больше не будут использоваться в документах в Италии. Об их отмене заявил в пятницу министр внутренних дел страны, вице-премьер Маттео Салвини.

    В интервью изданию La Nuova Bussola Quotidiana он пояснил, что данные определения заменят на традиционные «отец» и «мать». Как рассказал Салвини, такое решение он принял, узнав, что понятия «родитель 1» и «родитель 2» используются в анкетах на сайте МВД Италии, которые необходимо заполнить для получения электронного удостоверения личности.

    «Я немедленно дал указание восстановить определения «мать» и «отец». Это небольшой шаг, небольшой сигнал, тем не менее я сделаю все, что в силах министра внутренних дел и что предусмотрено конституцией», — подчеркнул глава итальянского МВД.

    Салвини заявил, что использует все свои полномочия для защиты естественной семьи, основанной на союзе между мужчиной и женщиной.

    В настоящее время однополые браки запрещены в Италии. Определения «родитель 1» и «родитель 2» появились в итальянских документах после того, как в стране начали регистрировать детей гомосексуальных пар.

    Автор: Василий Котов
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