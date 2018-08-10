Российский капитан оценил «мощь» украинского флота

Киев, 10 августа. Киеву следует осторожно относиться к военным планам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев.

Ранее Турчинов обещал сформировать корабельно-катерную группировку в Азовском море.

По его мнению, пребывание Турчинова на посту исполняющего обязанности президента Украины с февраля по июнь 2014 года привело «к полной потере управляемости украинскими вооруженными силами и переподчинению ВМСУ России».

Он уточнил, что на сегодняшний день украинский флот не обладает ни боезапасом, ни подготовленным личным составом. По его словам, ракетный катер «Прилуки» стоит без ракет и ждет своего часа — момента утилизации.

По мнению Горбачева, Киев не способен построить корабли. Он напомнил, что «за все годы своей независимости» в стране были сделаны лишь шесть бронекатеров типа «Гюрза».

«Этих катеров хватает лишь для демонстрации украинской военно-морской мощи на рейде Одессы во время редких наездов туда президента [Петра] Порошенко», — заявил эксперт в беседе с «ПолитНавигатором».

Горбачев не обошел стороной и тему соотношения украинских и российских сил на Азовском море. По его мнению, рассматривать украинский флот как серьезную силу, которая способна противостоять надводным силам Новороссийской морской базы, «фантастично».

«Если представить себе возможность боевого столкновения, эти катера по своим возможностям не выдержат никакой критики по сравнению с теми силами, которые способна выставить Россия. Они способны лишь на перехватывание сейнеров типа «Норда» в провокационном режиме, но не больше», — добавил он.

Ранее командование ВМС Украины заявило, что не достигнет военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях. В Киеве признали, что украинский флот не сможет быть равным российскому Черноморскому флоту.