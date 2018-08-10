Киев, 10 августа. Украинский дизайнер Вадим Жежерин подтвердил известную городскую легенду о том, что на станции «Золотые ворота» в киевском метрополитене зашифрована фраза «Слава Украине», сделанная во время СССР. По его словам, рабочие выложили эту надпись на мозаике по собственной инициативе в 1989 году.

«Ребята, рабочие, сами выложили. Затем заставили меня подняться наверх и посмотреть. Я посмотрел, а они спрашивают: «Ты не боишься?». Ну, я ответил, что не боюсь. Они были воодушевлены нижним вестибюлем и уже грешно было не выложить эту надпись», — рассказал Жержерин украинским СМИ.

Традиционное приветствие украинских националистов можно заметить, если присмотреться к нижней части мозаичного рисунка. Буквы, складывающиеся в слова, выложены более темным камнем и издалека похожи на узор.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с 24 августа фраза «Слава Украине» станет официальным приветствием в украинской армии.

Стоит отметить, что лозунг «Слава Украине — Героям слава!» использовала «Украинская повстанческая армия» (запрещена в России), которая устроила Волынскую резню и активно сотрудничала с нацистами Третьего Рейха.