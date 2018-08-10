На американских выборах обнаружены «мертвые души»

На внеочередных выборах в конгресс по двенадцатому избирательному округу в Огайо (в который входит несколько районов столицы штата, Коламбуса) 7 августа, опередив своего конкурента-демократа на 1600 голосов, лидировал республиканец Трой Бальдерсон.

1600 голосов — это менее одного процента от потенциального количества избирательных бюллетеней, которые могли быть поданы за кандидата в округе.

Информационное агентство USA Really сообщает, что подобный небольшой разрыв между кандидатами вновь пролил свет на проблему мошенничества с бюллетенями, а также на то, как это может повлиять на результаты выборов.

Например, согласно исследованию, проведенному политологом, директором Института контроля за выборными процедурами Эриком Эггерсом, 170 избирателей, зарегистрированных в 12-м округе Огайо, оказались… старше 116 лет. Если учесть тот факт, что самым старым жителем Земли в настоящее время является 115-летняя Канэ Танака из Японии, это представляет большую проблему для легитимности прошедших в штате выборов, на которых столь активны были «мертвые души».

Ранее агентство USA Really также писало о возникновении подобной проблемы в штате Вирджиния.

«Мало того, что 170 человек — это 10% от разрыва между Бальдерсоном и его преследователем, — говорит Эггерс, – 72 избирателя старше 116 лет, которые «живут» в округе, голосовали и на выборах в 2016 году!»

Некоторые избиратели Огайо побили все мыслимые и немыслимые рекорды долголетия, «прожив» уже 218 лет: родившиеся 1 января 1800 года граждане также были включены в ставшие достоянием общественности списки.

Вот уже четыре года Демократическая партия делает все возможное, чтобы выиграть выборы в Огайо, и теперь мы видим, какими методами противники республиканцев пытаются этого достичь.

Впрочем, в июне Верховный суд США (пятью голосами против четырех) распорядился «очистить» списки избирателей по Огайо от «аксакалов», что нанесло сокрушительный удар по амбициям демократов. И если закон будет принят, а для голосования избирателям необходимо будет предъявлять свои идентификационные карты, то «участие» 170-летних избирателей и их поддержка кандидатов-демократов станут невозможными.

«Огайо — это критически важный штат: на протяжении 28 из 30 прошедших кампаний по выборам президента США там голосовали за победителя. Как проголосует Огайо — так проголосует и вся страна, — комментирует ситуацию бывший секретарь штата Огайо Кен Блэкэулл. — И каким бы странным ни казалось вливание миллионов долларов в выборные кампании в Огайо и в поддержание их легитимности, это сильно злит демократов. Они хотят выглядеть «белыми и пушистыми», чтобы в 2020 году победить Дональда Трампа на президентских выборах».

И, кажется, они действительно ни перед чем не остановятся.