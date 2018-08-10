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Россияне едут за активным отдыхом: в посольстве РФ рассказали о росте турпотока в ЮАР
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    Россияне едут за активным отдыхом: в посольстве РФ рассказали о росте турпотока в ЮАР

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    Россияне едут за активным отдыхом: в посольстве РФ рассказали о росте турпотока в ЮАР

    Кейптаун, 10 августа. Отмена виз в ЮАР для граждан России привела к увеличению туристического потока. По словам пресс-атташе посольства РФ в ЮАР Александра Куляева, за шесть месяцев прошлого года страну посетили 17 тысяч человек, турпоток увеличился на 60 процентов.

    «В основном россияне едут в ЮАР за активным отдыхом. Это сафари, серфинг. Для кого-то Кейптаун — детская мечта, популярны винные туры»,  — рассказал дипломат.

    Столица ЮАР Кейптаун считается одним из винных городов мира наравне с Бордо и Флоренцией. Порталы для серферов предлагают побывать в ЮАР ради высоких волн. В Атлантическом и Индийском океанах всегда высокие волны, а побережье ЮАР практически безлюдно.

    Россияне едут за активным отдыхом: в посольстве РФ рассказали о росте турпотока в ЮАР

    По мнению пресс-атташе российского посольства, между Россией и ЮАР есть что-то общее. Страна является многонациональной, здесь можно встретить самые разнообразные культуры. Куляев рассказал, что интересно побывать в индийском квартале в Дурбане, а еще ему нравится местечко в Драконовых горах, которые напоминают Шотландию.

    Однако россияне опасаются ездить в ЮАР из-за уровня уличной преступности. Но если быть осторожными, то опасаться нечего, добавляет дипломат. Еще одним плюсом республики является тот факт, что здесь нет типичных для африканских стран болезней, пишет издание «Политика сегодня». 

    Автор: Юлия Шелковенко
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