«Достала показуха»: украинцы высмеяли видео репетиции военного парада ко Дню независимости

Киев, 10 августа. Советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал на своей странице в Facebook видео военного парада ко Дню независимости страны. Однако украинцы не разделили его гордость за государство, а лишь высмеяли очередную попытку «показухи».

На опубликованном видео заснята военная военная техника, которая будет принимать участие в праздничном параде. Бирюков поделился впечатлениями с подписчиками, а также сравнил танки со «смертью врагов».

«Я не знаю, как описать это ощущение, как передать мурашки по коже, дрожь тела в резонансе с дрожью земли, — гласит его подпись к выложенной видеозаписи. — Медленно и величаво, гордо и стройно, мимо прошла смерть для наших врагов».

Однако гордость за страну с ним разделили далеко не все украинцы. Подписчики отметили, что парад выглядит неуместно на фоне военного конфликта в Донбассе, который продолжается с 2014 года.

«Шикарно! Просто шел пятый год войны… а танки все катаются на парадах . Сколько еще пройдет парадов и пятилеток, чтобы наступила смерть нашим врагам. Достала показуха!» — возмущены пользователи Сети.

«Не те ли это оплоты, которые на танк челлендж ездили?» — напомнили зрители и о провальном выступлении команды Украины.

Напомним, в июне этого года украинские танкисты заняли последнее место на военных соревнованиях в Германии Strong Europe Tank Challenge. Этот провал они объяснили проблемами в работе техники, у которой был выявлен целый ряд неисправностей.

День независимости на Украине будут праздновать 24 августа. Ране глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что в на это событие в Киев прилетят делегации 15 стран. В столицы Украины состоится военный парад, на котором покажут новые образцы вооружения и техники