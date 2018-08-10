Сами вооружили ДНР и ЛНР, а теперь ужасаются: Царев ответил Киеву на слова о военной мощи Донбасса

Количество военной техники, которой располагают Донецкая и Луганская народные республики, превышает показатели таких стран-членов НАТО, как Великобритания, Германия или Франция. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибиций в эфире украинского телеканала UATV.

По данным Скибицкого, у республик Донбасса 475 танков, тысяча бронированных машин, более чем 200 реактивных систем залпового огня и 762 артиллерийские системы. Значительную часть из этого вооружения ДНР и ЛНР получили в качестве военных трофеев, когда Вооруженные силы Украины оказывались в «котлах».

«Таким образом, количество танков на вооружении боевиков превышает показатели таких стран-членов НАТО, как Великобритания, Германия или Франция», — ужаснулся украинский разведчик.

Олег Царев, экс-депутат Верховной рады Украины, работавший в четырех созывах, а в 2014 году поддержавший самопровозглашенные республики Донбасса, в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что подтвердить или опровергнуть слова представителя разведки Минобороны Украины не может, но понимает цель, с которой это было сказано.

«Меня радует, что представители нынешней украинской власти серьезно оценивают военный потенциал республик Донбасса. Я надеюсь, что информация о вооружении, которым располагают ДНР и ЛНР, станет сдерживающим фактором агрессии Киева против них», — сказал Олег Царев.

По его мнению, Вадим Скибицкий публично ужаснулся военной мощи республик Донбасса, «чтобы оправдать военные неудачи украинской армии».

При этом бывший украинский парламентарий отметил, что слова о том, что большая часть вооружения ДНР и ЛНР досталась им, когда ВСУ терпели поражения в так называемых «котлах», являются правдой.

«Это действительно так. В Иловайске и Дебальцево ВСУ бросили всю свою военную технику, они оставили ее в «котлах», и военные республики Донбасса ею завладели в качестве трофеев. То есть действующие украинские власти сами вооружили ДНР и ЛНР, а теперь ужасаются этому», — заключил Олег Царев.

В районе Дебальцево ополчение обнаружило 265 единиц военной техники, среди которой 28 танков, 63 БМП и БТР, 145 автомобилей, 16 зенитных установок ЗСУ-23-2, 13 артиллерийских систем и минометов. Также ополчение получило около 1000 единиц оставленного ВСУ стрелкового оружия, 39 складов с боеприпасами и два вагона с вооружением. Об этом сообщал замкомандующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

В «Иловайском котле» с 7 августа по 3 сентября 2014 года Украина оставила примерно 70 единиц бронетехники и не менее 100 орудий и минометов, сообщала украинский военный эксперт Диана Михайлова.