«О каких гаубицах может идти речь»?: военный эксперт иронично прокомментировал «новое мощное оружие» Турчинова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов анонсировал создание «нового мощного оружия», которое, по словам политика, способно поражать цель на расстоянии 60 километров. Речь идет о гаубице 155-мм калибра.

«Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня», — сказал Турчинов.

Спикер также добавил, что подобного оружия нет даже у России.

«Я советую врагам Украины хорошо запомнить его», — заключил он.

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей в свою очередь отметил, что Украина не может наладить выпуск элементарных минометов.

«При стрельбах их минометы убивают украинских солдат и офицеров. Миномет, в принципе, — это простейшее изделие, технология производства которого насчитывает как минимум 100 с лишним лет. Если Киев не способен наладить выпуск минометов, о каких гаубицах может идти речь?» — иронично заметил собеседник агентства.

Он также высмеял новое оружие, по словам военного эксперта, заявление Турчинова — это не более чем «понты и информационная лапша» на уши украинскому обывателю.

«Оборонно-промышленный комплекс Украины стремительно деградирует. Поэтому данное заявление — это не более чем неуклюжий пиар. Реальная эффективность подобного оружия нулевая. После разрыва отношений с Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса украинский ВПК не способен ни на что, кроме как на стремительную деградацию, что и происходит на наших глазах», — резюмировал Игорь Коротченко.

Напомним, ранее трое солдат ВСУ погибли на учениях в Ровенской области, ранено было девять человек. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил уверенность в том, что украинская армия несет значительные небоевые потери из-за разврата, который царит в рядах ВСУ. Сразу после происшествия украинский президент Петр Порошенко запретил войскам использовать минометы, поскольку они представляют непосредственную опасность для солдат.