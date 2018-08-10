«Сейчас у нас нехорошие отношения»: Трамп объявил об удвоении пошлин на сталь и алюминий для Турции
Вашингтон, 10 августа. Президент США Дональд Трамп на фоне резкого падения курса лиры по отношению к доллару объявил об удвоении пошлин на сталь и алюминий для Анкары. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, поскольку их валюта, турецкая лира, стремительно падает по отношению к нашему очень сильному доллару!» — говорится в посте.
Трамп уточнил, что теперь ввозные пошлины для Турции на алюминий будут составлять 20%, на сталь – 50%.
«Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!» — заключил американский президент.
I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018
Курс турецкой лиры в пятницу достиг рекордно низкого показателя по отношению к американскому доллару, установившись на отметке в 5,96 лиры за доллар. Падение турецкой валюты наблюдается на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном из-за отказа турецких властей выдать США пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в республике в участии в террористической группировке.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны менять зарубежную валюту на лиру, чтобы ответить тем, «кто объявил экономическую войну» Анкаре.
«Это национальная борьба, такие действия станут нашим национальным ответом тем, кто объявил Турции экономическую войну», — подчеркнул Эрдоган.