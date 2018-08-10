«Сейчас у нас нехорошие отношения»: Трамп объявил об удвоении пошлин на сталь и алюминий для Турции

Вашингтон, 10 августа. Президент США Дональд Трамп на фоне резкого падения курса лиры по отношению к доллару объявил об удвоении пошлин на сталь и алюминий для Анкары. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции, поскольку их валюта, турецкая лира, стремительно падает по отношению к нашему очень сильному доллару!» — говорится в посте.

Трамп уточнил, что теперь ввозные пошлины для Турции на алюминий будут составлять 20%, на сталь – 50%.

«Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!» — заключил американский президент.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

Курс турецкой лиры в пятницу достиг рекордно низкого показателя по отношению к американскому доллару, установившись на отметке в 5,96 лиры за доллар. Падение турецкой валюты наблюдается на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном из-за отказа турецких властей выдать США пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в республике в участии в террористической группировке.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны менять зарубежную валюту на лиру, чтобы ответить тем, «кто объявил экономическую войну» Анкаре.