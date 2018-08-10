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«Нет единого мнения, что делать с Россией»: эксперт объяснил, почему США назвали РФ главной угрозой безопасности
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    «Нет единого мнения, что делать с Россией»: эксперт объяснил, почему США назвали РФ главной угрозой безопасности

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    «Нет единого мнения, что делать с Россией»: эксперт объяснил, почему США назвали РФ главной угрозой безопасности

    НАТО опубликовала в своем микроблоге Twitter видеоролик, в котором представлен рейтинг угроз трансатлантической безопасности. России в нем отведено первое место.

    «На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО», — говорится в ролике.

    О том, что идея позиционирования России как главной угрозы НАТО и США вынашивалась давно, Федеральному агентству новостей рассказал историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров. Но даже в этом случае, говорит эксперт, ни в Соединенных Штатах, ни в странах НАТО до сих пор нет единого мнения по поводу того, как же относиться к Москве.

    «Сегодня мир находится в стадии переосмысления, а наша страна — на пике антироссийской войны, — объясняет Петров.— Но при всем при этом в государствах, входящих в состав НАТО, и в Соединенных Штатах нет единой позиции по поводу того, как выстраивать отношения с Россией. Есть политики — правда, их немного, — которые хотят наладить взаимодействие с Москвой.

    Сейчас мы можем наблюдать, что НАТО близко подходит к границам России. Но такого быть не должно. Об этом еще Джордж Кеннан говорил, архитектор «холодной войны». Но тем не менее это происходит».

    «Нет единого мнения, что делать с Россией»: эксперт объяснил, почему США назвали РФ главной угрозой безопасности

    Петров отметил и то, что сегодня Россия — очень «невыгодная» для Соединенных Штатов страна. Важнейшая причина — строительство газопровода «Северный поток — 2».

    «США рассматривали для себя европейский рынок, и тут активно вмешалась Россия. В данном случае уже с одной стороны стоит вопрос политической, а с другой — экономической безопасности. Действительно, с экономической точки зрения от запуска нового газопровода пострадают многие страны.

    Выгоден «Северный поток — 2» только Германии. Но, как я уже говорил, единого мнения, что делать с Россией — дружить с ней или «противодействовать» ей — так и нет», — резюмировал Александр Петров.

    Помимо России в список «угроз» для Соединенных Штатов вошли напряженная ситуация в Африке, обстановка на Ближнем Востоке, кибератаки, распространение оружия массового поражения, климатические изменения, сфера поставок энергоносителей.

    Напомним, об угрозе со стороны России в Североатлантическом альянсе заявляли не раз. Однако, как отмечают в Кремле, никаких доказательств этому представлено не было. Москва в свою очередь выражает обеспокоенность тем, что НАТО ведет себя слишком активно у западных границ РФ.

    Российская сторона напоминает: РФ имеет право предпринимать ответные действия.

     

    Автор: Алина Чемерис
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