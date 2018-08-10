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Известный экстрасенс предположила рак у вышедшей из комы актрисы Симдянкиной
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    Известный экстрасенс предположила рак у вышедшей из комы актрисы Симдянкиной

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    Известный экстрасенс обнаружила рак у вышедшей из комы актрисы Симдянкиной

    Москва, 10 августа. Российская актриса Мария Симдянкина, которая недавно вышла из комы, больна раком, предположила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

    «Могу сразу сказать, что у Марии Симдянкиной видна онкология, это тот самый тяжелый диагноз, о котором умалчивают ее близкие», — уверена ясновидящая.

    Она заявила в разговоре с «Дни.ру», что причиной комы и отказа внутренних органов у актрисы являются последствия многочисленного применения наркоза.

    Абравитова, основываясь на показаниях карт Таро, призвала родственников артистки сменить больницу и врача.

    «Разумеется, того здоровья, которое было у нее до болезни, уже не вернуть, но могу точно сказать, что Мария зацепилась за жизнь и в ближайшее время из нее не уйдет», – заключила таролог.

    Ранее подруга Симдянкиной, актриса Елена Ксенофонтова рассказала Федеральному агентству новостей, что артистка, долгое время находившаяся в коме, открыла глаза. О причинах состояния актрисы она не сообщила, отметив, что речь идет о тяжелейшем диагнозе.  

    Автор: Екатерина Кухарева
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