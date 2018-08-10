УЕФА объяснил отказ от расследования нападения фанатов ПАОКа на российских журналистов

Москва, 10 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций решил не расследовать инцидент с нападением болельщиков греческого клуба ПАОК на российских журналистов перед матчем с московским «Спартаком» в Салониках.

Как пояснили в УЕФА, у них слишком мало доказательств и оснований для того, чтобы возбуждать дисциплинарное дело против ПАОК. Представители союза отметили, что греческая полиция не подтвердила факт нападения на сотрудников СМИ, пишет РИА Новости.

Напомним, что греческие болельщики напали на российских журналистов перед матчем «Спартак» — ПАОК в Салониках. Нападение произошло в присутствии полиции и стюардов. По словам фанатов, поводом для конфликта стал неприличный жест, который якобы показал один из журналистов. Представители прессы же утверждают, что ультрас начали рыться в их рюкзаках, пытаясь найти символику «Спартака». Отметим, что матч закончился победой ПАОК со счетом 3:2.

Как сообщает «Ридус», российских журналистов вывезли из Греции на самолете московской команды, чтобы обеспечить им безопасность.