Роскосмос начнет новый набор в отряд космонавтов



Москва, 10 августа. Роскосмос представил восемь новых российских космонавтов, о чем сообщил заместитель директора государственной корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Все они поступили в отряд по итогам 1,5-летнего отбора.

Так, отряд космонавтов пополнили Евгений Прокопьев​​​, Олег Платонов, Кирилл Песков, Сергей Микаев, Алексей Зубрицкий, Александр Гребенкин, Александр Горбунов и Константин Борисов.

Как рассказал руководитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов, в скором времени Роскосмос собирается инициировать новый набор в отряд космонавтов, который должен завершиться к 2020 году. Он отметил, что пополнившие отряд космонавты будут помогать выполнять задачи по обеспечению космических полетов до 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскосмос начал подготовку федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты.