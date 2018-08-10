«Украинский психоз»: эксперт прокомментировал реакцию сборной Украины на чешский отель «Москва»

Москва, 10 августа. Сборная Украины по футболу отказалась заселяться в гостиницу «Москва» в чешском городе Злин. Об этом сообщает украинский портал «Команда № 1».

Сборная Украины 6 сентября проведет матч с командой Чехии в рамках турнира Лиги наций УЕФА. Принимающая сторона предлагала украинской сборной поселиться в большом отеле «Москва». Однако представители украинской сборной отказались заселяться в гостиницу с названием «Москва». Украинская команда разместится в двух разных отелях.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал данный инцидент, отметив, что данный инцидент свидетельствует о массовом украинском психозе, который поразил население Украины на фоне агрессивной русофобской пропаганды Киева.

Политолог напомнил, что в Москве есть гостиница с названием «Украина», в которой обычно останавливаются россияне, не делая из этого политического подтекста.

«Только замутненное сознание ряда жителей Украины, введенных в психоз украинской пропагандой, позволяет им обращать внимание на подобные вещи», — сказал Солонников в комментарии изданию Nation-news.

Политолог также добавил, что данный инцидент свидетельствует о воздействии украинской пропаганды на психическое состояние футболистов сборной Украины.