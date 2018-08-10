Захарова и глава МИД Сербии обсудили проблему распространения «фейков»

Белград, 10 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встретилась в Белграде с главой МИД Сербии Ивицей Дачем. Они обсудили вопросы информационного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РФ.

По словам Захаровой, стороны обменялись практическим опытом внешнеполитической деятельности, а также обсудили работу со средствами массовой информации: сотрудничество с национальными и международными корреспондентами. Кроме того, они коснулись темы распространения дезинформации.

«Москве и Белграду есть что сказать на этот счет, потому что, к сожалению, мы становимся нередко объектами этих кампаний по дезинформации», — отметила представитель МИД РФ в беседе с журналистами.

Она отметила, что Россия и Сербия будут противодействовать этим тенденциям.