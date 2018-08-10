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Политика
Захарова и глава МИД Сербии обсудили проблему распространения «фейков»
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    Захарова и глава МИД Сербии обсудили проблему распространения «фейков»

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    Захарова встретилась с главой МИД Сербии в Белграде

    Белград, 10 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встретилась в Белграде с главой МИД Сербии Ивицей Дачем. Они обсудили вопросы информационного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РФ.

    По словам Захаровой, стороны обменялись практическим опытом внешнеполитической деятельности, а также обсудили работу со средствами массовой информации: сотрудничество с национальными и международными корреспондентами. Кроме того, они коснулись темы распространения дезинформации.

    «Москве и Белграду есть что сказать на этот счет, потому что, к сожалению, мы становимся нередко объектами этих кампаний по дезинформации», — отметила представитель МИД РФ  в беседе с журналистами.

    Она отметила, что Россия и Сербия будут противодействовать этим тенденциям.

     

    Автор: Денис Коробейников
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