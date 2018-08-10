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Политика
Богданов обсудил с послом Китая ситуацию на Корейском полуострове
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    Богданов обсудил с послом Китая ситуацию на Корейском полуострове

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    Богданов обсудил с послом Китая ситуацию на Корейском полуострове

    Москва, 10 августа. Замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с китайским послом в Москве Ли Хуэем. На переговорах обсуждался вопрос о ситуации на Корейском полуострове, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

    Российский и китайский дипломаты обменялись мнениями относительно ситуации на Корейском полуострове. Китай выступает за денуклеаризацию КНДР.

    2 августа в Сингапуре на полях саммита АСЕАН состоялась встреча глав МИД КНР и России Ван И, Сергея Лаврова. Министр иностранных дел России заявил о предстоящих консультациях по урегулированию кризиса на Корейском полуострове.

    12 июня в Сингапуре прошел первый саммит США — КНДР.  Президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. После встречи был подписан документ, в котором оговаривались условия денуклеаризации полуострова. Американский лидер выразил надежду на перезапуск отношений с Пхеньяном.

    Автор: Юлия Гелковенко
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