Богданов обсудил с послом Китая ситуацию на Корейском полуострове

Москва, 10 августа. Замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с китайским послом в Москве Ли Хуэем. На переговорах обсуждался вопрос о ситуации на Корейском полуострове, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Российский и китайский дипломаты обменялись мнениями относительно ситуации на Корейском полуострове. Китай выступает за денуклеаризацию КНДР.

2 августа в Сингапуре на полях саммита АСЕАН состоялась встреча глав МИД КНР и России Ван И, Сергея Лаврова. Министр иностранных дел России заявил о предстоящих консультациях по урегулированию кризиса на Корейском полуострове.

12 июня в Сингапуре прошел первый саммит США — КНДР. Президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. После встречи был подписан документ, в котором оговаривались условия денуклеаризации полуострова. Американский лидер выразил надежду на перезапуск отношений с Пхеньяном.