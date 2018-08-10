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Продажи смартфонов по программе trade-in набирают популярность в России
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    Продажи смартфонов по программе trade-in набирают популярность в России

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    Продажи смартфонов по программе trade-in набирают популярность в России

    Москва, 10 августа. Продажа смартфонов по программе trade-in набирает обороны в России. Число старых смартфонов, которые россияне обменяли в салонах связи на новые, выросло на 65%.

    По словам россиян, они выбирают программу trade-in, потому что это быстро, удобно и безопасно. Не прошло и года, как количество обмененных смартфонов на новые гаджеты увеличилось в РФ на 65%. При анализе ситуации были задействованы данные магазинов «Связной» и «Евросеть».

    Во втором квартале прошлого года их число достигало 1500 штук. А с апреля по июнь этого года число телефонов возросло до 100000 штук.

    Эксперты объясняют рост популярности расширением географии таких пунктов приема. Кроме того, раньше можно было сдать только продукцию компании Apple, а на данный момент принимаются и другие марки — Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, Nokia, Honor и LG.

    Специалисты добавили, что, по действующим правилам, старый смартфон не только можно обменять на новый с доплатой, но и приобрести по trade-in ноутбук или планшет. 

    Автор: Катерина Иванова
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