Правительство не планирует повышение налогов в связи с ростом доходов сырьевых компаний — Силуанов

Москва, 10 августа. Правительство России на данный момент не планирует повышения налогов в связи с ростом доходов сырьевых компаний, который объясняется изменением курса валют и внешней конъюнктуры. Об этом в пятницу заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, основные показатели по налогам уже зафиксированы и в ближайшие шесть лет меняться не будут.

Глава Минфина также подчеркнул, что российские власти учтут доводы компаний при подготовке доклада о повышении доходов добывающего сектора.

«При рассмотрении этого вопроса будут тщательно изучены все обстоятельства, выслушаны доводы самих компаний, экспертов, просчитаны возможные последствия. Отдельно будет изучено возможное влияние тех или иных предложений на деловой климат», — отметил Силуанов.

Напомним, что в ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что правительство намерено ввести налог на дополнительные доходы сырьевых компаний. В то же время российские промышленники предупредили, что в этом случае значительная часть инвесторов может уйти с российского рынка.