«Ощущение грядущего поражения»: Прилепин предрек Ницой и Бабченко изгнание с Украины

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что в детских лагерях, расположенных на украинской территории, отдыхают дети из Донбасса. По ее мнению, эти дети «прославляют Россию», и украинским спецслужбам надо с этим разобраться.

«И в этих лагерях дети, я извиняюсь, сепаров рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва — это страна forever», — заявила Ницой.

Во время обсуждения этого заявления в студии программы «Время покажет» на Первом канале известный российский писатель Захар Прилепин назвал Ларису Ницой «социопатом и маргиналом».

«Как правило, в составе того или иного государства какая-то часть населения, те самые 2% социопатов и маргиналов, что находится в андеграунде. На Украине обратная ситуация: там 97% страны находится в андеграунде и боится так или иначе на это отреагировать», — заметил Прилепин.

«Да, Ницой — ни разу не Цой — маргинальная детская писательница, которую читает какое-то количество людей. Но ее показывают по телевизору, она высказывает свое мнение, как и сотня-полторы таких говорящих голов, достаточно агрессивных, достаточно злобных, достаточно напористых. И основная масса населения стесняется хоть что-то вслух произнести, типа: «Ницой, ты с ума сошла! Заткнись и все. Это наша страна, это наши братья», — продолжил российский писатель.

По его мнению, объяснение всему этому довольно простое.

«Почему Ницой и ей подобные так себя ведут? Почему наш бывший соотечественник Аркаша Бабченко сошел с ума и с утра до вечера несет эту совершенно пронацистскую ахинею? Потому что мучительно осознавать, что большинство населения считает тебя маргиналом и рано или поздно погонит из своей страны: и Ницой с ее книжками про муравьев, и Бабченко, и всех этих дикарей из нацбатов», — сказал Захар Прилепин.

Он уверен, что именно «вот это ощущение грядущего поражения, которое не за горами, заставляет вести себя максимально радикально и озлобленно» Ларису Ницой и ей подобных украинских русофобов.