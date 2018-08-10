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«Он удивлял, и всегда это было талантливо»: Калягин рассказал о Брусникине
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    «Он удивлял, и всегда это было талантливо»: Калягин рассказал о Брусникине

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    «Он удивлял, и всегда это было талантливо»: Калягин рассказал о Брусникине

    Москва, 10 августа. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин рассказал, что зрители всегда ждали постановок режиссера Дмитрия Брусникина, он умел заинтересовать людей.

    По его словам, Брусникин умел удивлять и делал это всегда «талантливо, искрометно, ярко, интересно». Он уточнил, что режиссер и дальше одерживал бы победы и делал бы открытия, если бы не ушел из жизни неожиданно и рано.

    Как пишет РИА Новости, Калягин подчеркнул, что Брусникин умел заинтересовать свою аудиторию и был замечательным педагогом. Он вспомнил, что на спектакли «Мастерской» режиссера нельзя было достать билеты. По его словам, постановками интересовались не только обычные зрители, но и профессионалы, ожидавшие, чем их еще может удивить режиссер.  

    Ранее «Газета.ru» писала, что умер режиссер и худрук театра «Практика» Дмитрий Брусникин. По данным издания «Ридус», предварительно церемония прощания с режиссером назначена на 13 августа и пройдет в Московском Художественном театре имени Антона Чехова.

    «Он удивлял, и всегда это было талантливо»: Калягин рассказал о Брусникине

    Автор: Алия Садыкова
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