«Он удивлял, и всегда это было талантливо»: Калягин рассказал о Брусникине

Москва, 10 августа. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин рассказал, что зрители всегда ждали постановок режиссера Дмитрия Брусникина, он умел заинтересовать людей.

По его словам, Брусникин умел удивлять и делал это всегда «талантливо, искрометно, ярко, интересно». Он уточнил, что режиссер и дальше одерживал бы победы и делал бы открытия, если бы не ушел из жизни неожиданно и рано.

Как пишет РИА Новости, Калягин подчеркнул, что Брусникин умел заинтересовать свою аудиторию и был замечательным педагогом. Он вспомнил, что на спектакли «Мастерской» режиссера нельзя было достать билеты. По его словам, постановками интересовались не только обычные зрители, но и профессионалы, ожидавшие, чем их еще может удивить режиссер.

Ранее «Газета.ru» писала, что умер режиссер и худрук театра «Практика» Дмитрий Брусникин. По данным издания «Ридус», предварительно церемония прощания с режиссером назначена на 13 августа и пройдет в Московском Художественном театре имени Антона Чехова.