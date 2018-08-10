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Путин дал напутствие участникам первенства мира по скалолазанию
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Кремль опубликовал основные положения Конвенции по Каспию
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    Путин дал напутствие участникам первенства мира по скалолазанию

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    Путин дал напутствие участникам первенства мира по скалолазанию

    Москва, 10 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXVI первенства мира 2018 года по скалолазанию. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, российским лидер пожелал незабываемых впечатлений и успехов.

    В телеграмме Путин выразил уверенность, что спортсмены покажут настоящий командный дух, твердость характера, а также продемонстрируют отличный уровень мастерства и подготовки.

    Как отметил президент, в ходе соревнований участники приобретут ценный опыт, который поможет им защищать спортивную честь своих стран на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

    Напомним, ранее Путин указал на отметил важность финализации работы по урегулированию правового статуса Каспийского моря.

    Автор: Тимур Румянцев
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