Путин дал напутствие участникам первенства мира по скалолазанию

Москва, 10 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXVI первенства мира 2018 года по скалолазанию. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, российским лидер пожелал незабываемых впечатлений и успехов.

В телеграмме Путин выразил уверенность, что спортсмены покажут настоящий командный дух, твердость характера, а также продемонстрируют отличный уровень мастерства и подготовки.

Как отметил президент, в ходе соревнований участники приобретут ценный опыт, который поможет им защищать спортивную честь своих стран на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Напомним, ранее Путин указал на отметил важность финализации работы по урегулированию правового статуса Каспийского моря.