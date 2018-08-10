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Стало известно, когда греческие дипломаты покинут Россию
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    Стало известно, когда греческие дипломаты покинут Россию

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    Стало известно, когда греческие дипломаты покинут Россию

    Москва, 10 августа. Двое греческих дипломатов, высылаемых из РФ в рамках ответных мер, покинут российскую столицу в предстоящие выходные. Об этом сообщили в посольстве Греции в Москве.

    «Они должны покинуть Россию в эти выходные», — сказал собеседник ТАСС.

    Напомним, в середине июля Греция заявила о высылке двух российских дипломатов. Причиной стали «противоправные действия против национальной безопасности». Афины запретили двум сотрудникам российской дипмиссии въезд на территорию Греции. Их обвинили в якобы «попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников».

    Ранее чрезвычайному и полномочному послу Греции в РФ Андреасу Фриганасу вручили ноту о зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин.

    Автор: Екатерина Кухарева
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