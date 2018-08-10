Сейсмолог рассказал, что делать на Крымском мосту при землетрясении

Железнодорожный мост через Керченский пролив выдержит девятибалльное землетрясение, заявил в интервью RT заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Однако в случае возможного землетрясения в районе Крымского моста машинисту поезда, который может оказаться на данном сооружении, лучше всего будет остановиться, так как возможна деформация рельсового полотна. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

«Если честно, лично я предпочел бы в это время находиться на суше, — сразу отшутился сейсмолог. — А если серьезно, то ученые нашего института занимались вопросами сейсмической опасности акватории, по которой пройдет трасса Крымского моста. Эти исследования моих коллег были заложены в расчеты проектировщиков».

По словам Алексея Завьялова, теоретически все должно рассчитываться с учетом нагрузок от сейсмических волн. В районе трассы Крымского моста неоднократно происходили сильные землетрясения с высокой магнитудой. Последнее такое землетрясение, ялтинское, случилось в 1927 году.

«Когда будет следующее, никто не знает, — признался Завьялов. — Мы можем только ориентироваться на данные палеосейсмологических исследований. Есть такое направление в сейсмологии, изучающее землетрясения, произошедшие в далеком прошлом. Есть методы, которые дают возможность найти их следы».

Позапрошлое землетрясение, известное ученым, произошло тысячу лет назад, рассказал собеседник ФАН. И можно сделать вывод, что и следующего следует ждать через аналогичный период. Однако это может случиться и через 200 или 300 лет, поэтому давать какие-то конкретные рекомендации сейсмологи не могут.

Говоря о том, что надо делать в момент, если землетрясение все же произойдет в ближайшем будущем, доктор физико-математических наук привел пример Страны восходящего солнца, где эти стихийные бедствия происходят с завидной регулярностью.

«Когда происходит сильное землетрясение в Японии и люди находятся в высотных зданиях, я знаю точно — не рекомендуется в этом случае пользоваться лифтом, — сказал Завьялов. — Потому что чуть-чуть шахта деформируется, и все, лифт застрял. Наверное, и здесь что-то подобное. Мост может не развалиться, но рельсовое полотно способно слегка деформироваться».

В этом случае может измениться расстояние между рельсами, и тогда поезд попросту сойдет с них. Так что рекомендация тут только одна — остановиться.