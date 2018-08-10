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Источник опроверг изменение маршрута дороги ради спасения «Дома-2»
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    Источник опроверг изменение маршрута дороги ради спасения «Дома-2»

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    Источник опроверг изменение маршрута дороги ради спасения «Дома-2»

    Москва, 10 августа. Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов заявил, что строительство автодороги Марьино – Саларьево почти не затронет территорию, на которой расположена съемочная площадка проекта. По его словам, автотрасса пройдет рядом и немного заденет территорию съемочной площадки.

    «Дорога пройдет рядом, немного заденет нашу территорию», — сказал Черкасов в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

    Накануне на официальном портале правительства Москвы было опубликовано распоряжение об изъятии участка, на котором расположена съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2». В тексте документе отмечается, что земельный участок и объекты недвижимого имущества в районе поселка Летова Роща, принадлежащие компании «ЕТК-Инвест», изымаются для строительства автомобильной автодороги Марьино — Саларьево.

    По данным источника Федерального агентства новостей в местной администрации, принадлежащий компании «ЕТК-Инвест» участок будет изъят, так как власти уже утвердили проект планировки автотрассы, один из отрезков которой пройдет по территории, где сейчас расположена съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2».

    Автор: Алексей Громов
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