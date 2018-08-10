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Пляжи Крыма вошли в топ-10 в России
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    Пляжи Крыма вошли в топ-10 в России

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    Пляжи Крыма вошли в топ-10 в России

    Симферополь, 10 августа. Крымские пляжи вошли в десятку лучших в России, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

    Как уточняется, рейтинг был составлен аналитическим агентством ТурСтат. Крымские пляжи — Массандровский в Ялте и Золотой в Феодосии — возглавили список.

    «Первые две позиции в рейтинге заняли Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии», — подчеркнули в ведомстве.

    Эксперты оценивали пляжи по чистоте морской воды, наличию оборудования, удобств и службы спасателей. Глава минкурортов Крыма Вадим Волченко подчеркнул, что Массандровский и Золотой пляжи давно известны не только на полуострове, но и за его пределами и являются образцами ответственного отношения к отдыху туристов.

    «Здесь обеспечивается внимательное отношение к каждому гостю», — отметил Волченко.

    Третью строчку в рейтинге ТурСтата занял пляж в Джемете (Анапа). Также в списке были отмечены новороссийская Суджукская коса, сочинский пляж «Имеретинский», Куршская коса в Калининградской области, Долгая коса в Краснодарском крае, «Шаморовский пляж» во Владивостоке, «Посольский сор» на Байкале и калининградский пляж «Янтарный».

    Автор: Василий Котов
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