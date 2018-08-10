«Наблюдать, добиваться, способствовать»: Познер хочет стать наблюдателем на выборах

Москва, 10 августа. Известный журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о своем желании выступить наблюдателем на выборах.

Познер отметил, что 9 сентября примет участие в выборах мэра Москвы. Он также добавил, что хотел бы стать и наблюдателем, но вернется в Москву только 31 августа: набор в комиссии на Единый день голосования завершится 6 августа.

«Работа наблюдателем относится к категории гражданского долга, — приводит его слова «Политика сегодня». — Я считаю, что очень важно наблюдать, добиваться, чтобы выборы у нас были прозрачными, честными. Каждый человек, который может этому способствовать, на мой взгляд, должен это делать».

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что нынешняя избирательная программа на выборах мэра Москвы является уникальной.