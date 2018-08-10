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Для «Северного потока — 2» изготовили уникальное оборудование на Урале
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    Для «Северного потока — 2» изготовили уникальное оборудование на Урале

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    Для «Северного потока — 2» изготовили уникальное оборудование на Урале

    Екатеринбург, 10 августа. Расположенный в Екатеринбурге завод «Уралхиммаш» изготовил уникальное оборудование для «Северного потока — 2».

    Речь идет о крупногабаритных адсорберах, каждый из которых достигает в высоту 19,1 метр и весит 186,3 тонн. Таким образом, суммарный вес доставляемого груза вместе с автопоездом составит 360 тонн. Адсорберы будут установлены на компрессорной станции для очищения сырой нефти.

    Из-за большого веса груз придется доставлять по специальным путепроводам и только ночью, чтобы не парализовать работу транспорта.

    «Для его передвижения по городу потребуется приподнять контактные сети общественного транспорта и временно демонтировать несколько светофоров», — отметили в администрации Екатеринбурга.

    Как рассказала ТАСС представитель «Уралхиммаша» Надежда Самарина, сперва оборудование доставят автопоездом до Перми, где его перегрузят на баржу. Конечным пунктом станет  компрессорная станция «Славянская» в Ленинградской области.

    Автор: Антон Соколов
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