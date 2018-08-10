Для «Северного потока — 2» изготовили уникальное оборудование на Урале

Екатеринбург, 10 августа. Расположенный в Екатеринбурге завод «Уралхиммаш» изготовил уникальное оборудование для «Северного потока — 2».

Речь идет о крупногабаритных адсорберах, каждый из которых достигает в высоту 19,1 метр и весит 186,3 тонн. Таким образом, суммарный вес доставляемого груза вместе с автопоездом составит 360 тонн. Адсорберы будут установлены на компрессорной станции для очищения сырой нефти.

Из-за большого веса груз придется доставлять по специальным путепроводам и только ночью, чтобы не парализовать работу транспорта.

«Для его передвижения по городу потребуется приподнять контактные сети общественного транспорта и временно демонтировать несколько светофоров», — отметили в администрации Екатеринбурга.

Как рассказала ТАСС представитель «Уралхиммаша» Надежда Самарина, сперва оборудование доставят автопоездом до Перми, где его перегрузят на баржу. Конечным пунктом станет компрессорная станция «Славянская» в Ленинградской области.