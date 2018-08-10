Сирия сегодня: Россия выставила посты у демилитаризованной зоны на Голанах

Сирия, 10 августа. Военная полиция Российской Федерации выставила посты у демилитаризованной зоны на Голанах. Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) провела первое патрулирование демилитаризованной зоны на Голанах. В провинции Хомс правительственные силы разминировали два гектара. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Посты на Голанах

Российская военная полиция выставит восемь постов в окрестностях демилитаризованной зоны у Голанских высот на сирийско-израильской границе. Об этом рассказал замкомандующего группировкой российских войск в Сирийской Арабской Республике (САР) по военной полиции полковник Виктор Зайцев.

«Мы сейчас находимся в Эль-Весии, провинция Эль-Кунейтра, где выставлен первый стационарный наблюдательный пост российской военной полиции. В дальнейшем будет выставлено еще семь постов. Все они будут являться гарантом безопасности для мирных жителей провинции Эль-Кунейтра», — сказал он.

В свою очередь заместитель командующего группировкой генерал-лейтенант Сергей Кураленко подчеркнул, что посты выставят перед демилитаризованной зоной, которая находится под контролем сил ООН.

«Подчеркиваю, что в демилитаризованной зоне постов российской военной полиции не будет. Посты обеспечат мир в районах Сирии, а точнее в провинции Эль-Кунейтра», — добавил он.

Патрули ООН

Кроме того, Кураленко сообщил, что миссия организации провела первое самостоятельное патрулирование демилитаризованной зоны у Голанских высот без сопровождения российской военной полиции.

«Сегодняшний проведенный конвой на Голанских высотах — это результат предварительных действий российской стороны совместно с силами ООН. Мы ранее провели конвой с российской военной полицией, а сегодня ООН уже самостоятельно под руководством командующего силами на Голанских высотах провели патрулирование», — сказал Кураленко.

Он заметил, что это даст силам ООН возможность контролировать посты в демилитаризованной зоне на так называемой линии «Альфа», которая находится под контролем военных Израиля. По его мнению, флаг ООН, как и российский, является символом стабильности.

«Сегодня флаг России на демилитаризованной зоне является символом уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и гарантом мира. Однако мы все понимаем, что в соответствии с резолюцией от 1973 года эту зону должны контролировать силы ООН, и Россия делает все, чтобы эта резолюция исполнялась», — добавил Кураленко.

Разминирование в Хомсе

Инженерные подразделения САР смогли разминировать еще два гектара в провинции Хомс. Об этом говорится в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев российского министерства обороны.

«Инженерные подразделения САР продолжали выполнять задачи по разминированию местности и объектов в Маждаль, Тель-Биса, Насири-Харабеси (провинция Хомс). Разминировано 2 гектара территории, 20 зданий и 1 километр дорог», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, подразделения обнаружили и уничтожили 49 взрывоопасных предметов, из которых 12 являются самодельными. Сообщается, что всего в Хомсе было разминировано 210,8 гектара территории, 41,8 километра дорог и 685 зданий.